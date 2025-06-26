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Büyü, balta, ölüm... Haklarındaki karar açıklandı

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde tedbirsizlikle ölüme neden oldukları suçlamasıyla yargılanan Isaıah Edirium ve Amurır Andrew hakkındaki davada karar açıklandı.
Büyü, balta, ölüm... Haklarındaki karar açıklandı

Sanıklar 3 yıl hapse mahkum edildi.   Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçlamasıyla itham edilen Isaıah Edirium ve Amurır Andrew tüm suçlamaları kabul etti.

 Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, olayın 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde meydana geldiğini söyledi. Yargıç, Chukwudı Oliver Nwauuisi’nin, eski ev arkadaşlarından 125 sterlin depozito alacağını talep ettiğini paranın ödenmemesi halinde Nijerya’daki kardeşine talimat verip, vudu büyüsü yaptıracağını söylediğini aktardı. Barkın, sanıkların Nwauuisi’yi parayı ödeyeceklerini söyleyip eve çağırdıklarını anlattı.

Yargıç, Nwauuisi olayın yaşandığı eve gidince sanık Isaıah Edirium’un kapıyı kilitlediğini, Nijerya’daki kardeşini arayıp büyüyü bozdurmasını istediklerini, tartışma yaşandığını, sanıkların evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10 metre 95 santim yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı. Yargıç, Nwauuisi’nin ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını 25 Ocak 2023 tarihinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Barkın, sanıkların olay sonrası Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklandıklarını, 20 Ocak 2023 tariihnde Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini aktardı.

Yargıç, yapılan araştırmada sanık Isaıah Edirium’un 3 Eylül 2021 tarihinden, Amurır Andrew’un ise 29 Nisan 2022 tarihinden yakalandıkları 2023 yılı ocak ayına kadar ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Sanıkların ülkede kaçak yaşam sürerken, depozito nedeniyle tartıştıkları maktule balta gösterip şiddet kullanma tehdidinden bulunarak, çok korkmasına ve 10 metre 95 santim yüksekten atlamasına neden olduklarını ifade eden Yargıç, ülkemize öğrenci olarak gelip kaçak duruma düşen birçok kişinin, oldukça ciddi suçlara karıştıklarını belirtti.   Sanıkların kapıyı kilitleyip, balta ile maktulu tehdit ettiklerine vurgu yapan Barkın, bu olguların meselenin vahametini artırdığını kaydetti.

 Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile üç yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

 

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