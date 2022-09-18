"Büyük Aile Buluşması" adlı LGBTİ karşıtı mitinge siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlardan tepki yağıyor.

Cemaatlerin ve tarikatların da katıldığı “Büyük Aile Buluşması” adlı LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepkiler sürüyor. Siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar, Onur Haftası’nda yürüyüşü yasaklayan İstanbul Valiliği’nin bu yürüyüşe izin vermesi tepki gösterdi, ayrımcılık suçu işlendiğini vurguladı.

Nefret söylemi içeren duyuru videosu RTÜK’ün internet sitesinin “Kamu Spotları” bölümünde yer alan yürüyüşün bugün saat 14.30’da Saraçhane Parkı’nda başlayacağı bildirildi. Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından örgütlenen LGBTİ karşıtı mitinge karşı başvular da yapıldı. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), mitingin iptali için valiliğe ve kaymakamlığa başvurdu ve dilekçede, mitingin kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirtildi.

SPoD, tüm siyasi partilere de açık mektup yayımladı. Mektupta, “Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz” denildi.

LGBTİ karşıtı mitinge ve Valiliğin mitinge izin vermesine siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlardan tepki yağdı.

Emek Partisi: Nefret değil, kardeşlik kazansın

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sosyal medya hesabından “İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ’lerin hedefe konması nefret suçudur. Bu Pazar yapılması planlanan miting endişe vericidir, İstanbul Valiliği’nin izni kabul edilemez. ‘Kamu spotu’ diye yapılan çağrılara RTÜK’ün onay vermesi nefret suçunun kabulüdür. Nefret değil kardeşlik kazansın.” mesajını yayımladı.

TİP: Nefretin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi LGBTİ+ Komisyonu da “Nefretin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” dediği paylaşımında, “LGBTİ+ları hedef alacak nefret mitingine izin verilmesi kabul edilemez. İnsanca onurlu bir yaşam hakkı için mücadele eden LGBTİ+ların maruz kaldığı hak ihlallerinin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “Bu bir eylem değil, alenen nefret suçudur. ‘Muhafazakar hassasiyet’ adı altında şuna bile ses çıkaramayan sadece insanlığını değil, Anayasasını inkar eder. Hassasiyet anksiyeteniz Anayasa’dan kıymetli hale geldiyse kapatın o dükkanları gidin” dedi.

HDP: Nefret suçunu teşvik eden yürüyüş kabul edilemez

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ise “Bu yürüyüş, iktidarın LGBTİ+‘lara yönelik düşman siyasetinin bir parçasıdır. LGBTİ+ları hedef gösteren nefret suçunu teşvik eden yürüyüş, kabul edilemez” paylaşımını yaptı.

Sanatçılar, gazeteciler, yazarlar

Mabel Matiz: “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur.”

Füsün Demirel: “#LGBTI ile dayanışma çağrısına cevap veriyorum. LGBT karşıtları ayrımcılık suçu işlemektedir.”

Edis: “Keşke bu yürüyüş ve kamu spotu yaşam hakları, çalışma hakları ellerinden alınan, kanun önünde eşitlik arayan, cinsel yönelimleri sebebiyle tacize istismara uğrayan LGBTİ+ bireyler için olsaydı. Bu kadar tersine istikamet sizin alnınıza kara bir leke. Acil şifalar diliyorum.”

Aleyna Tilki: “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç…”

Armağa Çağlayan: “LGBTİ+ Hakları insan haklarıdır. Nefret yürüyüşüne hayır.”

Zehra Çelenk: “Ucu bize hiç dokunmayacak olsa bile her tür ayrımcılığın karşısında olabilmeliydik. Bütün ayrımcılıkların bir ve aynı kanaldan gelip birbirini beslediği çok açıkken hala olamamak dehşetli körlük demek, imkan olsa zalimden daha zalim olmak demek. Nefrete, ayrımcılığa dur de.”

Karin Karakaşlı: “LGBTİ+ parti değil, tarikat değil. İdeoloji ya da inanç da değil. Yalın varoluş. Kendilik. Tek dayatma senin onlardan esirgemeye kalktığın temel insan hakları. Ama onur da varlığa içkin. Senin lütfuna hele hiç bağlı değil. #NefretYürüyüşüneHayır #LGBTHaklarıİnsanHaklarıdır”

Can Candan: “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. LGBTİ+’lara karşı organize edilen nefret yürüyüşü ve bunun devlet kurumları tarafından desteklenmesi ise suçtur. Onur Yürüyüşlerinin engellendiği yerde #NefretYürüyüşüneHayır!”

Rober Koptaş: “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Nefret eylemi, onur yürüyüşleri yasaklanan, sürekli aşağılanan, ayrımcılığa uğrayan, katledilen LGBTİ+’lara karşı büyük bir şiddet tehdididir. en ağır baskılara rağmen onlar hep vardılar ve hep var olacaklar. #NefretYürüyüşüneHayır!”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da RTÜK’ün Yesevi Alperen Ocağı’nın düzenleyeceği LGBTİ karşıtı yürüyüşün tanıtım videosunu kamu spotu adı altında yayınlamasını Meclis gündemine taşımıştı.