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Büyük Av, 6 Kasım’da başlayacak

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Büyük Av’ın 6 Kasım’da başlayacağı duyuruldu.
Büyük Av, 6 Kasım’da başlayacak

Avcılar, 8 Ocak’a kadar sürecek Büyük Av’da tümü pazar olmak üzere 13 gün avlanabilecek.

Birinci İnce Av 15 Ocak’ta, İkinci İnce Av da 4 Eylül’de başlayacak.

Birinci İnce Av’da avcılar pazar ve çarşamba günleri toplamda 20 gün, İkinci İnce Av’da ise pazartesi günleri olmak üzere 4 gün avlanabilecek.

“Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Büyük Av Günleri 6, 13, 20, 26 Kasım; 4, 11, 18, 21, 25 ve 28 Aralık, 1, 4, 8 Ocak 2023 olarak 13 av günü olarak açıklandı.

Birinci İnce Av Günleri 15, 18, 22, 25, 29 Ocak 2023, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26, 27, 28 Şubat olarak 20 gün; İkinci İnce Av Günleri ise 4, 11, 18 ve 25 Eylül arasında 4 gün şeklinde belirlendi.

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