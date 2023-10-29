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Büyük Av başladı

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Büyük Av sezonu bugün başladı, 7 Ocak’ta bitecek olan av sezonunda 13 gün avlanılabilecek.
Büyük Av başladı

Avlanma günleri 29 Ekim; 5, 12, 19, 26 Kasım; 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık; 3 ve 7 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

Büyük Av’da sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek. Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilecek.

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