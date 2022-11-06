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Büyük Av Bugün Başladı

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Büyük Av Bugün Başladı
Büyük Av Bugün Başladı

Büyük Av bugün başladı.

 

ResmiGazete’de yayımlanan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Değişiklik Tüzüğüne göre, Büyük Av günleri; 6,13, 20, 27 Kasım, 4, 11, 18, 21, 24, 28 Aralık, 1,4,8 Ocak 2023 olmak üzere 13 av günü olarak düzenlendi.

 

Avcılar Büyük Av’da tavşan, keklik, turaç, sülün, fassa, yaban güvercini, çulluk, bıldırcın, cikla, karga ve saksağan avlayabilecek.

 

Öte yandan Polis Basın Subaylığı yaptığı yazılı açıklamada avcılara uyulması gereken kuralları hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

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