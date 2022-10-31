Büyük Av Mevsimi’nin dijital haritası yayınlandı

Avcılık Federasyonu, önümüzdeki Pazar günü başlayacak olan Büyük Av Mevsimi’nin tarihlerini duyurdu ve dijital haritayı yayınladı.

KKTC Avcılık Federasyonu, Büyük Av Mevsimi hakkındaki detayları kamuoyu ile paylaştı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Büyük Av Mevsimi tarihleri bildirildi. Aynı zamanda dijital harita linki de yayınlandı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Değerli avcılık camiası önümüzdeki Pazar günü başlayacak olan Büyük Av Mevsimi tarihleri ve dijital harita linki aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.

06.11.2022 tarihine kadar avlanmaya açık bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olduğunu keza, 01.11.2022 tarihinden itibaren köpek gezdirme in yasak olacağı "CEP BÖLGE" haritasının linki de ayrıca sizlerle paylaşılmıştır.

BÜYÜK AV GÜNLERİ 6,13.20,27 KASIM. 4,11,18,21,24,28 ARALIK / 2022 ve 1,4,8 OCAK 2023 olmak üzere toplam 13 Av Günü.

BÜYÜK AV HARİTASI:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...

CEP BÖLGE HARİTASI:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...

Büyük Av Haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak:

- Baraj ve göletlerin 500 metre,

- Meskun mahallerin 250 metre,

- Piknik alanlarının 300 metre,

- Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre,

-Taşkent Doğa Parkının 200 metre,

-Merkezi cezaevi binalarının 200 metre,

-Haspolat arıtma tesislerinin 200 metre,

-Tüm atış poligonlarının 200 metre,

-Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200 metre,

-Üniversitelerin 200 metre,

-Resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre,

-Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre,

-2 nolu av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre

veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamaz, öldürülemez, yakalanamaz veya kovalanamaz.

Avcılığın yasa ve kurallara bağlı olduğu gibi, doğadaki etik kurallara ve vicdanımıza da bağlı olduğunu hatırlatarak, onaylanan av mevsimlerinin avcı camiasına hayırlı olmasını, kazasız belasız av günleri geçirilmesini dileriz…”