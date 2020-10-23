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Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. 11 gün avlanılabilecek

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Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. Avcılar 3 Ocak’a kadar  toplam 11 gün avlanabilecekler. 
Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. 11 gün avlanılabilecek

Büyük av sezonu pazar günü başlıyor. Avcılar 3 Ocak’a kadar  toplam 11 gün avlanabilecekler. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,  25 Ekim; 1, 8, 15, 22 ve 29 Kasım; 6, 13, 20 ve 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021’de avlanılabileceği kaydedildi.

Av Ruhsatlarının 31 Temmuz 2021’e kadar geçerli olması gerektiği, eski av ruhsatları ile avlanma yapılamayacağı kaydedilen duyuruda, av ruhsatlarının yenilenmesi için İlçe Kaymakamlıklarına başvura yapılması gerektiği ifade edildi.

Duyuruda avlanırken uyulması gereken kurallara da dikkat çekildi.

AV HAYVANLARI VE KURALLAR

Av günlerinde ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabileceği, bunların dışında herhangi bir av ve yabani kuş avlanılamayacağı hatırlatıldı.

Büyük Av Mevsiminde bir avcı her av günü için en fazla bir tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 sekiz fassa ve 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilir.

Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilir.

Baraj ve göletlerden en az 500 metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

Meskun mahalden 200 metre, piknik alanlarından 300 metre uzakta avlanılabilir.

Avcı beraberinde en fazla 3 (üç) köpekle av faaliyeti yapabilir.

Ava giderken tüfekler araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulundurulmalıdır.

AVCILARA ÇAĞRI

Yayınlanan duyuruda, avcılara; hedefini görüp tanımadan ateş etmemesi  ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermesi, ava kapalı bölgelere girilmemesine dikkat edilmesi, Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına, levha ve işaretlere uyulması; telefon ve elektrik kabloları, trafik levhalarına zarar verilmemesi, yeni ekilen ağaçlara zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.

TAŞIMA İZNİ

Av gününden önce tüfeği ile farklı bir adrese gidecek olan avcıların, İlçe Kaymakamlığından Taşıma İzni alması gerektiği uyarısı da yapıldı.

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