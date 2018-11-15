Tess Holliday, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla obeziteye özendirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Holliday, Instagram'da bulunan yaklaşık 2 milyon takipçisine ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ı boykot etme çağrısında bulundu.

Moda dünyasının yakından tanıdığı büyük beden manken Tess Holliday, "Şişko kıçımı öpün" yazarak Victoria's Secret'ı boykot etme çağrısında bulundu. Holliday'ın Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor. Peki, ünlü mankeni bu kadar kızdıran şey ne