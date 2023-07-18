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Büyük bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçtiği ancak günler sonra fark edildi

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Nesne, Ay'la aramızdaki mesafenin dörtte biri kadar yakına geldi
Büyük bir asteroidin Dünya'nın yakınından geçtiği ancak günler sonra fark edildi

Dünya geçen hafta çok yakınından geçen bir asteroitten kurtuldu ve bilim insanları ziyaretini gerçekleştirene kadar cismi fark etmedi.

2023 NT1 adı verilen nesne 15 Temmuz'da Güney Afrika'daki Atlas gözlemevi tarafından tespit edildi. Gözlemevindeki gökbilimciler, nesnenin boyutunun 60 metreyi bulduğunu söylüyor.

Ancak o noktada asteroit yolculuğunun tehlikeli kısmını çoktan tamamlamıştı: İki gün önce, Ay'la aramızdaki mesafenin sadece dörtte biri kadar yakından, Dünya'nın yanından geçip gitmişti. Yaklaşık 96,5 bin km mesafe, herhangi bir zarar vermekten çok uzak ancak bir asteroit için nispeten yakın.

Bu nedenle asteroit Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadı. Ancak bu, gerçekten tehlikeli asteroitlerin Dünya'ya doğru uçabileceğini ve çok geç olana kadar onları fark edemeyebileceğimizi hatırlatan önemli bir olaydı.

Çünkü 2023 NT1 de dahil birçok asteroit Güneş'ten bize doğru uçuyor. Yıldızımızın parlak ışığı başka herhangi bir şeyi, özellikle de uzay ölçeğinde nispeten küçük olan asteroitleri görmeyi zorlaştırabiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya'nın yakınında aynı boyut aralığında (30 ila 100 metre) 1 milyon asteroit olabileceğini tahmin ediyor. Uzay ajansı bunların yüzde 98,9'unun hâlâ keşfedilmediğini söylüyor.

Ajans, bunun insanlığın bu tür asteroitleri tespit etme kabiliyetlerinde gelişme kaydedilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi. ESA'nın NEOMIR'i gibi bazıları üzerinde zaten çalışılıyor. Başka türlü gözden kaçacak asteroitler için bir erken uyarı sistemi olarak çalışmak üzere tasarlanan NEOMIR, Güneş'le Dünya arasında yörüngeye oturacak ancak 2030'a kadar fırlatılmayacak.

60 metre genişliğindeki 2023 NT1 asteroidi, son zamanlarda Dünya'ya bu kadar yaklaşan en büyük asteroitler arasında. Bu boyutuyla 2023 NT1, önemli hasara yol açabilirdi: Örneğin 2013'te Dünya'ya düştüğünde 1500 kişinin yaralanmasına ve binaların hasar görmesine yol açan Çelyabinsk meteoru sadece 20 metre genişliğindeydi.

Bilim insanları geçen haftaki yaklaşmasından itibaren asteroidin hareketlerini kataloglayıp tahmin edebildi. Bu, bir dahaki sefere Dünya'ya yaklaştığında onu takip ve tespit etmeyi mümkün kılacak.



*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/space

Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

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