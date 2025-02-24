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Büyük donma devam ediyor, Trodos'a giden tüm yollar tehlikeli

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Büyük donma devam ediyor, Trodos'a giden tüm yollar tehlikeli
Büyük donma devam ediyor, Trodos'a giden tüm yollar tehlikeli

Coral hava kütlesi , Pazartesi günü ada genelinde buzlu ve soğuk  koşullar getirmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu öğle saatlerinde yerini açık gökyüzüne bırakacak ve sıcaklık iç kesimlerde 10C'ye, kıyılarda 12C'ye ve yüksek dağlarda 0C'ye ulaşacak.

Dağlarda ve yarı dağlık bölgelerde yerel olarak don hakimdir.

Rüzgarlar çoğunlukla kuzeyden kuzeydoğuya, zayıf ila orta kuvvette, 4 Bofor'a kadar ve yerel olarak 5 Bofor'a kadar kuvvetli olacak. Deniz hafif dalgalı olacak.

Gece boyunca hava buzlu ve açık olacak, sıcaklık iç kesimlerde 0C'ye, sahilde 2C'ye ve yüksek dağlarda -8C'ye kadar düşecek. Yüksek kesimlerde ve alçak bölgelerde don olayı devam edecektir. Rüzgar kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru, 3 Beaufort'a kadar zayıf esecek ve deniz sakin veya hafif dalgalı olmaya devam edecek.

Sıcaklıklar Perşembe gününe kadar kademeli olarak artarak mevsim normallerine yakın seyredecek.

Chionistra'da sabah saat 5'te kar kalınlığı 5 cm idi.

Kalopanagiotis - Moutoullas, Pedoulas - Prodromos, Prodromos - Lemithou, Kakopetria - Pinewood - Pedoulas, Kakopetria - Karvounas ve Kykkos - Pedoulas - Kampos yolları sadece dört tekerlekten çekişli veya kar zincirli araçlara açıktır.

Polis, buzlanma nedeniyle tehlikeli olabileceğinden Trodos ve diğer dağlık bölgelerdeki tüm yollarda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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