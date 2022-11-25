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Büyük gerilim: Çin gemileri Japon kara sularına girdi

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Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.
Büyük gerilim: Çin gemileri Japon kara sularına girdi

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı’na göre, Çin’e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti. Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden gemiler yerel saatle 02.40’ta Minamikojima etrafında Japon balıkçı gemilerine yaklaşmaya çalıştı.

Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon Sahil Güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi.

Doğu Çin Denizi’nde, Japonya’nın “Senkaku”, Çin’in de “Diaoyü” olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Mülkiyeti Japonya’da olan, Çin’in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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