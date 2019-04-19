Büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep oluyor

Güzellik standartları ne kadar değişirse değişsin, büyük göğüslere sahip olan kadınların her zaman kabul gördüğü bir gerçek. Ancak başkalarının hayranlığına rağmen büyük göğüsler kadınlarda birçok probleme sebep olabiliyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hakkı İzmirli, konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Meme küçültme ameliyatı, normalden büyük olan memelerde istenmeyen fazla meme dokusunu cerrahi olarak küçülterek, kişinin vücuduna uygun boyutlarda estetik olarak güzel görünümlü, daha hafif ve konforlu bir meme sağlamak için yapılan ameliyat olduğunu anlatan Op.Dr.Hakkı İzmirli, “Ameliyat sonrası hastalar hem sırt, bel, boyun ve omuz ağrılarından hem de terleme sonucu oluşan meme altı tahrişlerden ve pişiklerden kurtulmuş olurlar . Böylece meme küçültme ameliyatı sadece memeye estetik bir görünüm sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda büyük memelerin yol açtığı duruş bozuklukları gibi fiziksel sıkıntılardan da hastaları kurtarmaktadır” dedi.

Op.Dr.Hakkı İzmirli, uygun adaylar konusunda şunları söyledi; “Sırt ve boyun ağrılarınız varsa ve meme altlarındaki pişik ve tahrişlerden sıkıntı yaşıyorsanız, Memeniz iyice irileşmiş ve ağırlaşmış; meme başlarınız aşağıya doğru sarkmışsa, Bir memeniz diğerinden daha büyük ise, Memenizin iriliğinden mutsuz iseniz, meme küçültme ameliyatı için uygun bir aday olabilirsiniz”

Op.Dr.Hakkı İzmirli, meme küçültme ameliyatı olmak isteyenlerin bilmesi gerekenler konusunda ise “Meme küçültme ameliyatında kişiye özel, vücut oranlarına uygun olacak şekilde yapılan bazı ölçüm ve çizimler doğrultusunda küçültme işlemi yapılır. Birçok ameliyat tekniği olmasına rağmen sıklıkla kullanılan teknikler; “Vertikal skar tekniği”, “Ters T Tekniği” ve “Serbest Meme Başı Aktarım Tekniği (Free Nipple)” dir. Ameliyatta hangi tekniğin kullanılacağı hastaya en uygun olacak şekilde seçilir. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın ameliyat sonrası belli belirsiz izlerin kalacağı bilinmelidir. İzler, hastanın cilt yapısına ve kullanılan tekniğe göre de değişiklik gösterir.

Ters T Tekniği: Ters T meme küçültme tekniğinde izler meme başının etrafından aşağıya meme oluğuna dik olarak iner ve meme oluğunda her iki yana doğru ters T şeklinde uzanır.

Vertikal Skar Tekniği: Bu teknikte izler Ters T tekniğinden farklı olarak, sadece meme başının etrafından aşağıya meme oluğuna dik bir çizgi olarak iner. En sık kullanılan ve en az iz bırakan tekniktir.

Serbest Meme Başı Aktarım Tekniği (Free Nipple) Çok iri, göbek deliğine kadar uzanan memelerde uygulanan bir teknik olup bu teknikte meme başı memeden tamamiyle ayrılır ve bir greft gibi ameliyat öncesi yapılan çizimlere uygun olarak planlanan yere transfer edilir.”

Op.Dr.Hakkı İzmirli, ameliyat planlaması ve ameliyat süreci konusunda ise şu bilgileri aktardı; “Gerekli tetkikler yapılıp anestezi onayı alındıktan sonra ameliyat sabahı anestezi öncesi odada hasta ayakta iken önceden planlanmış olan tekniğe uygun olarak çizimler yapılır. Meme başının geleceği yeni nokta işaretlenir. Ameliyat esnasında meme başı etrafındaki cilt çıkartılır. Her iki taraftaki fazla meme ve yağ dokusu çıkartılıp tartılır. Meme başı yeni yerine daha yukarıya adapte edilir. Meme şekillendirilir ve simetri açısından kontrol edilir. Gerekirse dolgunluk olan yerlere liposakşın yapılır. Her iki memeye bir güvenlik tedbiri olarak birer dren yerleştirdikten sonra cilt dikişlerle kapatılır. Bandajlar yapıştırılır ve şekillendirici özel sütyenle hasta odasına alınır. Ameliyat memenin büyüklüğüne göre 2 - 3 saat kadar sürer. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. Ameliyat sonrası ağrı yok denecek kadar azdır. Eriyen dikiş kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek yoktur. Bandajlar 3 gün sonra değiştirilir. Ameliyattan sonra 6 hafta boyunca özel bir sütyen kullanılması istenir. Hasta 2-3 hafta içinde günlük yaşamına dönebilir. Kişi ağırlık kaldırma ve aşırı aktivite gerektiren işlerden 6 hafta kadar uzak durmalı, ayrıca sigara içmemelidir.

Hastaların büyük bir çoğunluğunda meme küçültme ameliyatı sonrasında semptomatik bir rahatlama olur, daha aktif bir yaşam stiline kavuşularak yaşam kalitesinde önemli derecede artma yaşanır. Meme küçültme ameliyatı, hasta açısından memnuniyet derecesi oldukça yüksek olan bir uygulamadır

KALICI İZ BIRAKIR MI?

Bu durum cerrahınızın önereceği size uygun olan yönteme göre değişiklik gösterir. İzler kalıcı olsa da, iyi bir iz bakımı ile zaman içinde önemli ölçüde belirginsizleşirler. Bizler estetik plastik cerrah olarak mümkün olan en az iz ile istenen sonuçlara ulaşmak amacıyla izleri en aza indirmek için her türlü çabayı gösteririz.

Önemli miktarda kilo alıp vermez iseniz ya da hamilelik durumu olmaz ise sonuçlarınız uzun süre kalıcılığını koruyacaktır.”