Büyük hack skandalı!

Özel hayatın tümü artık internet ortamında dönüyor, hack olayları arttıkça birçok kişi mağdur oluyor. Bu sefer hackerların hedefinde Emma Watson, Amanda Seyfired, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi isimler var.

Geçtiğimiz yıllarda iCloud üzerinden yapılan hack saldırısıyla dünyaca ünlü birçok ismin özel fotoğrafları internete yayılmıştı. Bu sefer Emma Watson, Amanda Seyfried, Kylie Jenner, Marisa Tomei gibi dünyaca ünlü kadınların çok özel fotoğrafları 4chan ve Reddit gibi sitelerde paylaşıldı. iCloud üzerinden yapılan saldırı internet dünyasında “Fappening leaks” olarak adlandırılmıştı, bu saldırı ise şimdiden “Fappening 2.0” olarak adlandırılmaya başlandı.

FOTOĞRAFLARI ÇALAN BELLİ DEĞİL

Fotoğrafları çalan kişinin kim olduğu ya da hangi hack grubuna dahil olduğu hakkında ortada herhangi bir bilgi yok. Ancak paylaşımlar yapılırken dikkat çekici bir cümle de paylaşıldı. Hacker yaptığı paylaşımlar hakkında bunun sadece buz dağının -şimdilik- görünen yüzü olduğunu belirten ifadeler kullandı.

EMMA MAYOLU SEYFRIED VE MURRAY ÇIPLAK

Emma Watson’ın avukatı sızan fotoğraflar hakkında yaptığı açıklamada. “Fotoğraflarda Emma çıplak değil, bunları kendisine elbise bakarken bir stilistte çekmişti. Avukatlarımızın tavsiyesine uyarak konu hakkında daha fazla birşey söylemeyeceğim.” dedi. Ancak Amanda Seyfried ve Jillian Murray'in sızan fotoğrafları büyük oranda çıplaklık içermekte. Ünlülerin avukatları hackerlar hakkında kısa sürede işleme geçireceğini bildirdi.