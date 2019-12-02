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Büyük Han'ın Kubbesindeki cam kırıldı! 8 yaşındaki çocuk 5 metreden aşağı düştü

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Büyük Han'ın Kubbesindeki cam kırıldı! 8 yaşındaki çocuk 5 metreden aşağı düştü
Büyük Han'ın Kubbesindeki cam kırıldı! 8 yaşındaki çocuk 5 metreden aşağı düştü

Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.8 yaşındaki kız olay sonrasında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.

 

 

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