Büyük Han'ın Kubbesindeki cam kırıldı! 8 yaşındaki çocuk 5 metreden aşağı düştü

Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Lefkoşa'da bugün saat 16.40 sıralarında Büyük Han'ın içerisinde bulunan kubbe üzerinde gezen 8 yaşındaki kız çocuğu camın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.8 yaşındaki kız olay sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.
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