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Büyük ikramiye ‘19696’ numaralı bilete isabet etti

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Büyük ikramiye ‘19696’ numaralı bilete isabet ettiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.Çekilişte 2 milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı
Büyük ikramiye ‘19696’ numaralı bilete isabet etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği  20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 2 milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2 milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’ta

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

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