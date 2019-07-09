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Büyük ikramiye devretti

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Devlet Piyangosu’nun 8 Temmuz tarihli çekilişinde300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Büyük ikramiye devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, bir sonraki çekilişin 18 Temmuz’da gerçekleştirileceği ve ikramiyenin 600 Bin TL olacağı belirtildi.

Biletler bugün itibariyle 20 TL’den satışa sunulacak.

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