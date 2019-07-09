Büyük ikramiye devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, bir sonraki çekilişin 18 Temmuz’da gerçekleştirileceği ve ikramiyenin 600 Bin TL olacağı belirtildi.
Biletler bugün itibariyle 20 TL’den satışa sunulacak.
Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, bir sonraki çekilişin 18 Temmuz’da gerçekleştirileceği ve ikramiyenin 600 Bin TL olacağı belirtildi.
Biletler bugün itibariyle 20 TL’den satışa sunulacak.
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