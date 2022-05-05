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Büyük ikramiye kazanan çift hayalet peşinde

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Britanya’da piyangodan büyük ödül kazanan çift hayalet avcılığı tutkularının peşinden gidiyor.
Büyük ikramiye kazanan çift hayalet peşinde
Fotoğraf: Camelot

Nottinghamshire bölgesinde yaşayan Laura Hoyle ve partneri Kirk Stevens geçen mart ayındaki kapanma sırasında ‘Set for Life’ (Ömür Boyu) isimli piyangodan büyük ikramiye kazandı. Hoyle beş ana numara ve bir tek numarayı tutturunca çift 30 yıl boyunca ayda 10 bin sterlin ödülünü sahibi oldu.

Kazandıktan sonra Hoyle işini bıraktı, çift kendilerine bir ev aldı.

Ayrıca kazandıkları para çifte ‘hayalet avcılığı tutukuları’nın peşinden gitme imkanı tanıdı.

Doğrulanmasını beklerken çalışmaya devam

Hoyle büyük ikramiyeyi tutturdukları gün Britanya’da milli piyangoyu işleten şirket Camelot Group’u aradığı anı geçen bir yılın ardından şöyle anımsıyor: “Tir tir titriyordum. Telefondaki kadına ‘sanırım piyangoyu kazandım’ dedim. Beni geri aramalarını beklerken online iş toplantıma katılmak zorunda kaldım. İki kelimeyi zor bir araya getirebildim.”

Kazandığı doğrulandıktan sonra makine mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapan Stevens’la birlikte dört şişe köpüklü şarap içip kutlama yapmışlar.

Bir yandan da gözlerini doğaüstü varlıklara dikmişler.

Okul bittikten sonra planları, paranormal aktiviteleri araştıran ürünler imal edecekleri bir iş kurmak: “Bu ikramiyeyi kazanmak bize hem gerçek hem de gerçeküstü dünyanın en iyi taraflarını verdi. İstediğimizi yapıyoruz çünkü her ay gelen paramız var. Her konuda çok rahatız.”

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