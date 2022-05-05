'Büyük İstifa Dalgası' geleneksel mesleklerin sanal dünyaya kaymasını tetikleyebilir mi?

Metaverse'in renkli, ışıltılı görüntüleri giderek hayatımıza daha fazla giriyor. Toplumda gerçek hayatın acılarından uzaklaşmak isteyenlerin sayısı arttıkça sanal dünya alıştığımız geleneksel işlere de bir alternatif sunmaya başladı.

Metaverse'in renkli, ışıltılı görüntüleri giderek hayatımıza daha fazla giriyor. Toplumda gerçek hayatın acılarından uzaklaşmak isteyenlerin sayısı arttıkça sanal dünya alıştığımız geleneksel işlere de bir alternatif sunmaya başladı.

Decentraland gibi sanal dünyalardaki arsaların fiyatları uçuşa geçmesi ve Snoop Dogg gibi ünlü isimlerin The Sandbox gibi sanal dünya girişimlerine yatırım yapması gelecek algımıza yeni bir alternatifin işaretlerini gösterdi.

Şu anda çalışma hayatını şekillendiren akımlardan esnek çalışma ekonomisi (gig economy) ve Büyük İstifa Sezonu (Great Resignation) gibi kavramlar geleneksel iş tanımı dışında daha kapsayıcı, yaratıcı ve ilgi çekici bir dünya olduğu sinyalini veriyor.

Tam da bu noktada Metaverse'in verimliliğin artık saatlik çalışma ve ödeme yöntemi ile ölçülmediği bir dünya sağlamada hayati bir rol oynama potansiyeli bulunuyor.

Bu yeni sanal dünyada şehirler ve sahneler tutkulara göre inşa edilebiliyor. Sanal evrende dolaşan avatarlar bu yükselen yeni teknolojiyi ileri taşımak, ayakta tutmak ve yürütmek için gerekli olan iş gücünü sağlama avantajına sahip olacak.

Gathertown Kurucusu Sathya Peri "Bir kişinin nasıl iş bulduğu, nerede yaşadığı, ne yaptığı, bir proje üzerinde ne kadar çalıştığı, iş arkadaşlarıyla nasıl etkileşimde bulunduğu yani iş tanımı konsepti tamamen değişecek" ifadelerini kullanıyor. Peri'ye göre insanlar artık sadece teşviklerin ve gördüğü değerin açık bir şekilde dengelendiği işleri kabul edecek.

Avatarlar için toplum inşa etmek

Sanal dünyanın doğal ihtiyacı olan yazılımcılar dışında, gayrimenkullerin kapış kapış gitmesi de arazi sahiplerinin bu yeni sanal alanlarını en iyi şekilde kullanabilmeleri için yeni fırsatlar da sunuyor.

Sanal dünyada 3 boyutlu modellemeden, grafik tasarımcılara ve iç mimarlara kadar bir çok yeteneğe ihtiyaç duyuluyor. Aslında bu tasarımcılar olmadan Metaverse pek mümkün görünmüyor.

Sanal dünyalar kendilerine özel tasarım araçlarını kullanıcıların hizmetine sunuyor. The Sandbox'ta Vixedit, Decentraland'de Builder, UpliftWorld'de Minecraft bu örneklerden bazıları. Tamamının ortak ihtiyacı ise tasarım yeteneği.

Bazı temel yöntemleri öğrenince bir dünyadan diğer dünyaya geçişlerde yeni tasarım araçlarını kavramak çok zaman almıyor.

Sanal alemde yüksek talep gören bir diğer meslekte mimarlık olacak. Bu yeni mimarlık çeşidinde binaların, şehirlerin, arazilerin daha önce hiç olmayan bir şekilde hayal edilmesi gerekiyor.

Burada "mimar" kelimesi yanıltıcı olmasın. Sanal dünyada olağanüstü bina ve arazi tanımı baştan aşağı farklı bir anlam taşıyor. Sanal mimarların yükseklik, malzeme, hava koşulları gibi kısıtlamaları bulunmuyor. Bu yeni dünyada mimarlık için limit artık gökyüzü bile değil.

Metaverse modası geçmiş matematikçilere yeni bir hayat sunuyor. Binaların inşa edilmesinden pahalı NFT sanat eserlerine kadar sanal alemdeki iş imkanları tam da sayılara düşkün matematikçilere hitap ediyor.

Para kazanmanın yeni yöntemi: Oyun oynamak

Oyuncular artık bu yeni mekanların kralı. Birkaç yıl öncesine kadar oyun oynayarak herkesin adil bir şekilde para kazanması hayal bile edilemezken bugün artık blokzincir teknolojisi ile bu alan bir çok kişi için sağlam bir gelir kaynağı haline geldi.

Decentral Games ve ICE Poker Lounge Kurucusu Miles Anthony halihazırda oyna-kazan (play-to-earn) ekonomisinin çok fırsatlar sunduğunu gelecekte bunların daha da artacağını ve artık işlerin oyun gibi sunulacağını vurguluyor.

Artık blokzincir teknolojisinde oyun düşkünlerinin hayati bir rol oynayacağı genel olarak kabul görmüş durumda.

Anthony çocukluktan beri Pokemon ve Digimon toplamaktan onlarla maceraya atılmaktan hoşlandığını vurgulayarak metaverse sayesinde artık bütün sektörlerin böyle bir teknolojiden faydalanabileceğini belirtiyor.

Oyna-kazan modeli yaygınlaştıkça oyuncuların büyük bir avantajı olacağını düşünen Game of Throws Kurucusu Aiham Shoaib "Metaverse etrafında büyük bir ekonomi kurulacak. Bütün sektörlerde devrim olacak ve bir çok yeni fırsat çıkacak. Örneğin oyunculuk çok yakın bir gelecekte tam zamanlı bir iş haline gelebilir," ifadelerini kullanıyor.

Sanal dünyayı gerçekleştirecek meslekler hangileri?

Yeni sanal dünyalarda en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden biri de yaratıcı yazarlık olacak. Özellikle eşsiz hikayeleri duru ve sade bir anlatımla aktarabilen yazarlar revaçta olacak.

Metaverse'lerin gelişmesinde ilerleyeceği yönde edebi ve filozofik geçmişi olan yazarlar önemli rol oynayacak. Bu kişiler oluşturulan evrenlerin ve içindeki mimarinin derinlik kazanmasını sağlayacak.

Web 3.0 ve Metaverse gibi alanlarda başdöndürücü bir hızda gelişmeler olduğunu vurgulayan Unique Network Pazarlama Direktörü Charu Sethi "Bu konuda hiç bir fikri olmayan son kullanıcılara bu teknolojilerin ne olduğunu ve buna neden ihtiyaç olduğunu açık bir şekilde aktarabilmek için çok güçlü bir hikayeye ihtiyacınız olacaktır," ifadelerini kullanıyor.

Özellikle kripto dünyasında projelerin kendi markalarını öne çıkarmak için takipçi sayısının hayati önemi öne çıktıkça "topluluk yöneticisi" (community manager) rolü de kritik hale geldi. Aynı durum sanal dünyada da geçerli olacak.

Peri'ye göre de topluluk yöneticiliği rolü takipçi etkileşimini artırmaktan öteye geçerek yeni sanal dünyada topluluk kültürünün oluşmasını sağlayacak.

Yeteneklerin Web 2.0'dan Web 3.0'a taşınması

Küresel pandemi ve iklim krizine etkisi nedeniyle azalan seyahatler doğal olarak sanal seyahat sektörünün doğmasına yol açtı.

Bu aslında eski manadaki mesleklerin yok olması anlamına gelmiyor. Tam tersine metaverse kurucuları eski turizm sektörü uzmanlarına bu yeni dünyada ihtiyaç duyacak. Yeni seyahat rotaları oluşturmak, ürün araştırma ve incelemeleri yapmak, fiyat belirlemek, bilet ayarlamak, doğru yer tespiti gibi bir çok yetenek sanal dünyadaki ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilir.

Bu yeni dünyada ihtiyaç duyulacak bir diğer yetenek de avatarlar için moda uzmanları.

Sanal dünyadaki avatarın stili sizin kişiliğinizin sanal dünyadaki yansıması olacak. Yani giyim kuşam ve aksesuarlar sanal dünyada da büyük ilgi görecek.

Gerçek dünyada kişisel moda danışmanlarını ancak çok zenginler karşılayabilirken bu sanal dünyada yakın bir gelecekte daha ulaşılabilir bir hizmet olabilir.

Metaverse'i kurmanın ötesinde işler halde tutmak için bir çok heyecan verici iş fırsatı çıkabilir.

İşyerlerindeki istifa dalgası giderek büyürken insanların vakitlerini nasıl harcayacağı ve yapay zeka ile otomasyon dünyasında nasıl üretken kalmaya devam edeceği merak konusu.

MIT ve Boston Ünniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2025 yılına kadar robotlar imalat sektöründeki iki milyon kişinin yerini alacak.

Oluşacak bu açığa geleneksel işlere yeni bir anlam katarak metaverse bir çözüm sunabilir. Metaverse dünyasında şehirler kuruldukça buralarda istihdama da ihtiyaç duyulacak.