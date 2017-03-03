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Büyük itiraf!

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Büyük itiraf!
Müzakere heyeti üyesi Erato Kozaku Markulli bugün RİK’e yaptığı açıklamada, Meclisin Enosis Plebisiti kararının müzakerelere yönelik mini bir darbe oluğunu söyledi. Markulli’nin bu sözleri, siyasi partilerin sert tepkisine neden oldu.

DİKO Markulli’nin bu açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı’nı derhal bu konuda lafı gevelemeden açıklama yapmaya davet etti.

Çevreciler Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis, Dışişleri Eski Bakanı’nın son ifadelerinin, son derece tahrik edici olduğunu söyledi. Perdikis, Markulli’nin, haksızı haklı göstermeye, Mustafa Akıncı’nın tezini desteklemeye ve bu ülkedeki demokrasinin kötü reklamını yapmaya çalıştığını belirtti.

Dayanışma Hareketi açıklamasında, Mülkiyetle ilgili müzakere heyetinin başı olan Markulli’nin, Akıncı’nın %100 haklı olduğunu söylemesinin ve bizzat Cumhurbaşkanını zor durumda bırakmasının ardından, şimdi de söz konusu kararı müzakerelere yönelik mini bir darbe olarak nitelendirdiğini, Kasulidis’in de DİSİ’nin yanlış yaptığını söylediğini ifade ederek, Hükümet yetkilileri ve müzakere heyeti üyelerinin, Cumhurbaşkanı ile hemfikir olup olmadıklarını sordu. Dayanışma Hareketi, Türk tezlerini kabul eder nitelikte olan bu açıklamaların, Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasındaki gücünü zayıflattığını da sözlerine ekledi.”

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