Büyük kavga ABD’ye taşınıyor

Bir Japon klasiği daha ABD'nin ellerinde. Netflix, ünlü anime Death Note'un fragmanını yayınladı!

Tsugumi Ooba ve Takeshi Obata tarafından yapılan ve 2006 yılında yayınlanmış bir manga (Japon çizgi romanı) olan Death Note (Ölüm Defteri) Netflix tarafından filme dönüştürülüyor. Mangasının ünlenmesiyle birlikte anime (Japon çizgi filmi) olarak ekranlara gelen ve hayran kitlesini fazlasıyla büyüten Death Note’un yayınlanan fragmanı büyük ilgi çekti.

Konusu büyülemişti

Yagami Light, çok akıllı ve başarılı bir lise öğrencisidir. Ayrıca kendisi adalete çok önem veren bir kişiliğe sahiptir. Cinayetlerden ve kötülüklerden nefret etmektedir.

Bir shinigami (Japon ölüm tanrısı) olan Ryuk, shinigamilerin yaşadığı dünyada yapılacak bir şey olmadığından sıkılmış ve eğlenmek için elindeki iki Ölüm Defteri’nden birini insanların dünyasına bırakır. Bu defteri Light bulur. Defterin içinde “Bu deftere adı yazılan kişi ölür.” yazısını gören Light buna pek inanmaz. Yine de yanında eve götürdüğü defteri haberlerde gördüğü bir suçlu üzerinde dener.

40 saniye sonra kalp krizinden ölen suçlu, Light’a defterin de gerçek olduğunu göstermiş olur. Ama suçluların sürekli aynı nedenden ölmesi insanları şüpheye düşürür ve bunu yapan kişiye Kira(katil) lakabı takılır. Light artık kendince “Yeni Dünyanın Tanrısı” olmuştur ve önüne çıkan herkesi yok edecektir.

Olayların büyümesiyle işin içine İnterpol girer. Soruşturmaya dünyanın en 3 dedektifi olan “L” dahil edilir. En iyi ilk 2 dedektif ise yine “L”in kimliğini saklamak için kullandığı isimleridir. “L”, Kira’nın bir Japon olduğunu anlamak için basit bir test yapar ve hızlıca bunu kanıtlar. Bundan sonrası ise Kira ve “L” arasındaki amansız savaştır. Adı ortaya çıkan savaşı kaybedecektir.

Hayranlar memnun değil

Netflix tarafından yapılacak olan Death Note filminin ise anime ve manga severler tarafından sevileceği pek düşünülmüyor. Özellikle Japon kökenli eserlere Amerikan ögelerinin eklenmesi, animeseverleri rahatsız ediyor. Ama filmin, Death Note ile ilgili önceden bir bilgi sahibi olmayanlar tarafından çok beğenileceği konuşuluyor.

Filmde Yagami Light’ı Nat Wolff, Ölüm Tanrısı Ryuk’u ise duayen isim Willem Dafoe canlandıracak. Şimdiden en çok tartışılan konulardan birisi ise filmdeki oyuncuların Asya kökenli olmaması. “L” karakteri ise siyahi oyuncu Lakeith Stanfield tarafından televizyon ekranlarına getirilecek.