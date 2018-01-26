Büyük koalisyon görüşmeleri başlıyor

Federal Meclis seçimlerinden dört ay sonra Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar yeni büyük koalisyon için bugün resmen müzakerelere başlıyor.

24 Eylül 2017 tarihinde yapılan seçimlerle oluşan 19. Federal Meclis aritmetiğinde olası koalisyon senaryolarında son seçeneğe gelindi. Seçmenlerin sandık başına gitmesinden dört ay sonra, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) halihazırda geçici olarak hükümeti oluşturan büyük koalisyonun devamı için Cuma günü resmen müzakerelere başlıyor. Önce parti liderleri Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) ve Horst Seehofer (CSU) bir araya gelecek, ardından üç partiden 15 siyasetçinin yer alacağı daha geniş bir müzakere turuna geçilecek.

Partiler Ocak ayının ikinci haftasında yürüttükleri ön görüşmelerde birçok alanda uzlaşma sağlamıştı, ancak Sosyal Demokratlar varılan uzlaşmalarda bazı değişikliklere gidilmesini talep ediyor. Geçen Pazar günü Bonn'da yapılan olağanüstü parti kongresinde SPD'li delegeler düşük bir oranla da olsa koalisyon müzakerelerine başlanması için yeşil ışık yakmıştı. Ancak delegeler, müzakereleri yürütecek ekibe, sağlık politikaları, mültecilerin aile birleşimi ve iş sözleşmelerine zaman kısıtlaması konulması konusunda görüşmelerinde ulaşılan uzlaşmalar üzerinde değişiklik yapılması görevini vermişti.

Hristiyan Birlik partileri ve ekonomi dünyasından gelen talepler ise, müzakerelerde dijitalleşme gibi geleceğin konularına ağırlık verilmesi yönünde.

ükümetin Paskalya'ya yetişmesi hedefleniyor

SPD'nin önde gelen isimleri bugün Berlin'deki Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek koalisyon müzakereleri öncesindeki son görüşmelerini yaptılar. Genel Başkan Yardımcısı ve Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, partisinin kendisine zaman baskısı yapılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Schwesig, "Hızlı yol almalıyız ama ne kadar zaman gerekiyorsa da buna izin vermeliyiz ki insanları ikna edecek ve onlara iyi gelecek bir sonuç çıksın ortaya" şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülüyor. 3 ve 4 Şubat tarihlerinde ise muhtemelen son müzakere turunun yapılması planlanıyor. 8 Şubat'ta karnaval sezonunun en yoğun günleri başlamadan müzakerelerin tamamlanması hedefleniyor. Koalisyon sözleşmesinin daha sonra SPD'nin 440 bin üyesinin oyuna sunulması gerekiyor. Yeni hükümetin ise Paskalya'ya kadar oluşturulması amaçlanıyor.