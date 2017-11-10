Büyük köylere 'branş doktorları' görevlendirilecek

Sağlık Bakanlığı ile Beyarmudu Belediyesi arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in imza koyduğu protokol, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken engelli, yatağa bağlı ve/veya yerinde sağlık bakımına ihtiyaçlı kişiler ile 65 yaş ve üzeri olan kişilere sağlık hizmetlerinin yerinde sağlanması amacı taşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Beyarmudu Belediyesi Meclis üyeleri de hazır bulundu.

EDİP

Törende ilk konuşmayı yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, protokolün önemine işaret etti.

Yerel yönetimlerin halkla bire bir iletişimde bulunması nedeniyle, vatandaşların ihtiyaçları, sıkıntıları konusunda daha fazla bilgi sahibi olabildiklerini belirten Edip, belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşlara bazı hizmetleri verdiklerini, bu protokolle verilen hizmetlerin kapsamının arttırılacağını söyledi.

Protokolle, yaşlı, engelli ve yatalak hastalara verilen hizmetlerin kapasitesinin arttırılacağını ifade eden Edip, belediyelerinin 7 köye hizmet verdiğini sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da törende yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin her geçen gün görev ve sorumluluklarını genişleterek, merkez yönetimlerin yükünü azalttığını söyledi.

Belediyeyle imzalanan protokol kapsamında sağlık alanında da belediyelerin verdikleri hizmetlerin genişletildiğini belirten Bakan Sucuoğlu, amaçlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılabilmesi olduğunu kaydetti.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişimi için bir süredir yürüttükleri bazı çalışmalar olduğunu anlatan Bakan Sucuoğlu, bu kapsamda Vadili, Beyarmudu, İnönü ve Paşaköy gibi büyük köylerin sağlık ocaklarına bir branş doktoru görevlendirilmesi için bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Çalışma hakkında bilgi veren Bakan Sucuoğlu, bölgede görevlendirilecek doktorların ana branşlarda yani, çocuk veya dahiliye alanında olacağını belirterek, 4 belediyenin ise vatandaşlara sağlayacağı minibüslerle projeye katkı koyacağını anlattı.

Çocuk ve dahiliyenin çok önemli olduğunu, belirlenen 4 köyün her birine başka branşta doktor görevlendirileceğini bilgisini veren Bakan Sucuoğlu, projenin altyapısının hazır olduğunu, yeni doktorların işe başlamasıyla görevlendirmelerin yapılacağını belirtti. Bakan Sucuoğlu, doktorlarla birlikte bu bölgelere hemşire görevlendirmesinin de yapılacağını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, ilk uygulamanın 10-15 gün önce bir diş ünitesinin kurulması ve diş hekiminin görevlendirilmesiyle Vadili’de başladığını belirterek, projenin ve bugün imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.