  • BIST 101.587
  • Altın 218,086
  • Dolar 5,2778
  • Euro 5,9805
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

‘Büyük Marmara depremi olasılığı yüzde 90’ı geçti’

»
Prof. Dr. Cenk Yaltırak büyük Marmara depremi konusunda yetkilileri uyardı.
‘Büyük Marmara depremi olasılığı yüzde 90’ı geçti’

ölcük merkezli 17 Ağustos Depremi’nin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti.

Marmara Denizi ve çevresini etkilemesi beklenen büyük deprem konusunda 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten isimler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak da bulunuyor.

 

Birçok uzmanın depremle ilgili bilgileri güncellemediğini belirten Prof. Dr. Yaltırak’a göre, Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp İmralı Adası’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığı, yüzde 90’ı geçmiş durumda.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Prof. Dr. Yaltırak’ın uyarı ve tespitleri şöyle:

“Depremin büyüklüğünü belirleyen faktörler, bölgedeki son depremin tarihi, fayın yüzey alanının kilitli olan kesiminin alanı bir de biriken atımdır. Beklenen büyük Marmara depremine yönelik ortaya farklı görüş ve tezler çıkmasının çeşitli nedenleri var. Birçok araştırıcı ilk yayımlandıkları makaledeki veri ve modeli sorgulamıyor. Bu nedenle ellerindeki verileri gözden geçirip çalışmalarını yenilemiyorlar. Anadolu, her yıl 19-20 milimetre, Marmara Denizi’nin altında batıya doğru göç ediyor. Bu göçün kilitlendiği yerde enerji boşalımı yani deprem olacak.”

‘7.6 POTANSİYELE SAHİP’

“Marmara denizi içinde 240 ile 500 yıl arası kırılmayan dört fay parçası bulunuyor. Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü’nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik hat. Diğer uzmanların belirttiği Çınarcık’tan başlayıp Adalar’ın güneyinden Büyükçekmece açıklarına uzanan fay hattı ile alakası olmayan bir hat. Benim yaptığım modelleme de fay diğer uzmanlarının belirttiği “doğu Marmara çukuru” ortasından Adalar fayının 10 kilometre güneyinden geçiyor. 110 kilometre uzunluğa sahip bu fay kırıldığında 7.6 büyüklükte yıkıcı deprem üretecek.”

‘ENERJİ BİRİKTİREN 4 FAY PARÇASI VAR’

“Fransız ve Türk deprem uzmanlarının genel kanaati, İzmit Körfezi’nden başlayıp Adalar’ın güneyinden İstanbul önlerine, ardından Tekirdağ açıklarından Saros’a uzanan fayın üç parçalı olduğu yönünde. Diğer görüşlere göre Adalar’ın güneyinden geçen hat kırıldığında 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem üretecek. Orta ve batı Marmara’daki diğer iki fayın ise 7.2 büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyorlar. Yaptığım modellemeye göre İstanbul’da büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişen ve şu an enerji biriktiren dört ayrı fay parçası bulunuyor.

Bu faylardan biri kırıldıktan sonra bir sonrakinin hemen kırılması veya yüz yıl beklemesi gibi bir mutlak bilgi söz konusu değil. Marmara’da yakın sayacağımız bir zamanda büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişen dört deprem meydana gelebilir. Hatta faylar üçer beşer dakika arayla bile peş peşe kırılabilir. Yani arka arkaya dört büyük deprem bile gerçekleşebilir veya aylar yıllar alabilir.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da hortum: 1 ölü, 1 kayıp, 11 yaralı (video)24 Ocak 2019 Perşembe 20:15
  • Rus uzman Türkiye’nin Venezüella’ya verdiği desteği yorumladı: Dostluk zor zamanlarda kendini gösterir24 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  • Erdoğan: Trump'ın Venezüella açıklaması beni şok etti24 Ocak 2019 Perşembe 18:49
  • Ünlü oyuncunun ağabeyi ölü bulundu24 Ocak 2019 Perşembe 15:37
  • Evcil hayvanını sokağa terk edene yaptırım geliyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:14
  • Diyanet'in kitabında skandal ifadeler: Tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü bir ilişkiden bahsedilebilir24 Ocak 2019 Perşembe 10:31
  • Yılmaz Özdil: Kitaptan elde edilen gelirle...24 Ocak 2019 Perşembe 10:04
  • Demirtaş: Türkiye IŞİD zihniyeti tarafından yönetiliyor23 Ocak 2019 Çarşamba 19:52
  • Sarıgül CHP'den istifa etti23 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
  • Madde bağımlılığında artış rekor düzeyde23 Ocak 2019 Çarşamba 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti