Ana Paula da Silva'nın eyalet meclisinde giydiği kırmızı renkli elbisenin dekoltesinden taşanlar, Brezilya siyasetinin yeni gündemi oldu. Canının istediği gibi giyinmeye devam edeceği resti çeken kadın milletvekili, tecavüz tehdidine varan saldırgan yorumlarda bulunanları dava edeceğini açıkladı.

Brezilya'da uzun vadeli yumuşak darbe sonucu askeri diktatörlük meraklısı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun başkanlık koltuğuna oturmasından beri siyasetin gidişatı büyük soru işareti.