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Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad’da anma töreni düzenlendi.
Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad’da anma töreni düzenlendi.

"10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan törene, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

 

Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmalar yapıldı.

 

Büyük Önder Atatürk Pakistan'da anıldı

 

Büyükelçi Yurdakul ve büyükelçilik çalışanları, Atatürk anıtına çiçek ve gül bıraktı.

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