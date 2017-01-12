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"Büyük önder Denktaş tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacak”

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"Büyük önder Denktaş tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacak”
UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 5. Ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki eşit siyasal haklarını sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kahraman halkına armağan etmenin huzuru içinde ölümsüzleşen büyük önder Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağını” vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 5. Ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, tüm hayatını adada yaşayan Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış büyük insan Rauf R. Denktaş’ı ölümünün beşinci yılında saygıyla, özlemle andıklarını” kaydetti

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının, Rauf Denktaş’ı,hizmetlerini, eserlerini asla unutmayacağını belirterek,”Dava arkadaşları ile birlikte geleceğe en büyük mirası olan egemenliğimizin tescili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu inançla Devletimizden, özgürlüğümüzden, güvenliğimizden taviz vermeden, Halkımıza hizmet etmek, UBP’nin vazgeçilmez misyonu olmuş, olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın  önderliğinde büyük bedeller ödenerek  sahip olunan  değerleri yaşatmanın onur ve gelecek kuşaklara aktarmanın ise en büyük  sorumluluk olduğunu ifade etti.

Oğuz, “Ömrünü özelde Kıbrıs Türk halkı, genelde Türk dünyasının yüce menfaatleri yolunda fedakarca harcayan Sayın Rauf R. Denktaş’ı, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 5’inci  yılında rahmetle, şükranla anıyoruz” dedi.  

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