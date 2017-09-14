Büyük Ralli, Gülgün Süt sponsorluğunda yapılacak

Gülgün Süt Rallisi 1.5 katsayı üzerinden gerçekleşecek ve büyük ölçüde şampiyonluk düğümünü çözecek.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir ve Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü arasında yapılan anlaşma sonucu Girne, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı “Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi”ne ev sahipliği yapacak. Gülgün Süt Rallisi 1.5 katsayı üzerinden gerçekleşecek ve büyük ölçüde şampiyonluk düğümünü çözecek.

BÜYÜK RALLİ 3 GÜN SÜRECEK

22 Eylül Cuma akşamı Girne’de yapılacak seromonik start ile başlayacak rallide ekipler Girne Limanı çevresinde hazırlanacak parkuru iki kez geçecekler. 23 Eylül Cumartesi günü Karaağaç’ta bulunan Çeşme Etabı’nı geçecek olan ekipler daha sonra iki kez art arda Serdarlı Etabı’nı geçecekler. 24 Eylül Pazar günü ise iki kez art arda Tirmen Etabı, sonra Görneç Etabı ve servis arası olacak. Servisin ardından ekipler iki kez art arda Ergenekon Etabı’nı geçecekler ve bir kez daha Görneç Etabı’nı geçip finiş görecekler.

KİŞMİR: “2018’DE ‘BÜYÜK RALLİ’ YENİDEN TÜRKİYE TAKVİMİNDE OLACAK”

Sezonun “Büyük Ralli” olarak adlandırılan rallisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kişmir, Önümüzdeki sezon yeniden Türkiye Ralli Şampiyonası takvimine gireceğimizi, bu yüzden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu gözlemcilerinin de yarışı takip edeceğini söyledi. Detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyleyen Kişmir, özel etapların hazırlanışında yardımlarını esirgemeyen Girne Belediyesi, Serdarlı Belediyesi ve Esentepe Belediyesi’ne teşekkür etti.