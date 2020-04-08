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Büyük Set Resifi’nde köpekbalığı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

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Büyük Set Resifi’nde köpekbalığı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
Büyük Set Resifi’nde köpekbalığı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Avustralya’nın North West Adası açıklarında, arkadaşlarıyla yüzen 23 yaşındaki bir adam köpekbalığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyük Set Resifi’ndeki adalardan North West’in sınırları içinde bulunduğu Queensland eyaletinin polisi, adamın arkadaşlarıyla tekneye dönerken köpekbalığına yakalandığını, yardım için giden ekibin kendisine ilk müdahale sonrasında helikopterle hastaneye kaldırdığını duyurdu. Bacak, el ve dirseğinden ağır yaralanan adamın kurtarılmadığı belirtildi.

Adamın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Queensland Park ve Doğal Yaşam Dairesi ise şu açıklamayı yaptı: “Onu kaybetmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesi ve arkadaşlarının yanında olmak için elimizden geleni yapacağız. Ekip arkadaşlarıyla dayanıklılık egzersizleri kapsamında yüzerken bu trajik olay yaşandı.”

Bu, bölgede 30 Aralık 2019’dan beri kayda geçen üçüncü saldırı. Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ve 30 yaşındaki bir adam bacağından yaralanmıştı.

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