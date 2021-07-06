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Büyük siber fidye saldırısının boyutu ortaya çıktı

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ABD'li bilgi teknolojisi şirketi Kaseya'ya yapılan siber fidye yazılım saldırısından dünya genelinde 800 ila bin 500 işletme etkilendi.
Büyük siber fidye saldırısının boyutu ortaya çıktı

ABD'li bilgi teknolojisi şirketi Kaseya'ya yapılan siber fidye yazılım saldırısından dünya genelinde 800 ila bin 500 işletme etkilendi.

Bilgisayar korsanlarının temsilcisi Reuters'a dün yaptığı açıklamada, "Daima müzakereye hazırız" dedi.

Merkezi ABD'nin Florida eyaletinde olan Kaseya'nın CEO'su Fred Voccola, cuma günkü siber saldırının çoğunlukla Kaseya'nın müşterilerini etkilemesinden dolayı saldırının kesin sonuçlarını saptamanın zor olduğunu belirtti.

5 KITADA YÜZLERCE İŞLETME

Bu yazılım araçlarından birinin cuma günü çökertilmesi sonucu bilgisayar korsanları beş kıtadaki yüzlerce işletmenin sistemini felç ettiler. Her ne kadar saldırıdan etkilenen şirketlerin çoğu dişçi kliniği ya da muhasebe bürosu gibi küçük işletmeler olsa da, bazı ülkeler saldırıdan daha fazla pay aldı. Saldırı nedeniyle yazar kasaları devre dışı kalan İsveç'teki yüzlerce süpermarket müşterilerine hizmet veremezken, Yeni Zelanda'daki okulların ve anaokullarının internet bağlantıları koptu.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen bilgisayar korsanları, işletmelerin hasar gören verilerini eski haline getirmek için 70 milyon dolar fidye talep ettiler.

Kaseya, dışarıdan bilgi teknolojisi hizmeti sunan işletmelere yazılım araçları temin eden bir şirket. Kaseya'nın müşterileri genelde kendi teknoloji departmanına sahip olamayacak kadar küçük ve mütevazı şirketlere arka ofis hizmeti sunan işletmeler.

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