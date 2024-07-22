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Büyük vurgun... Meblağın artması bekleniyor...

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Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan P.İ ile suçla bağlantılı tutuklanan H.S, N.B ve R.A'nın ardından Ü.K ile O.B de polise teslim oldu.
Büyük vurgun... Meblağın artması bekleniyor...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Şaban, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de zanlı P.İ'nin pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı P.İ'nin ifadesinde bu suçu işlerken kendisine Ü.K, O.B, N.B, H.S ve R.A'nın isimli işletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi. Polis, ilk etapta R.A, H.Sve N.B'nin daha sonra O.B ve Ü.K'nin polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı O.B'nin Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi.

Polis, P.İ'den O.B'nin beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, işletme sahibi olan 5 zanlının bazen kendi bazen de P.İ'nin kredi kartıyla işlem yaptığını, zanlı P.İ'nin işletme sahiplerinin bilgisi dahilinde satış iptali yaptığını dile getirdi. Polis, Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapılacağını, kamera görüntülerinin inceleneceğini, çalınan meblağın artabileceğini dile getirdi.

Polis, bankalardan da iptal edilen sliplerle ilgili araştırma yapacaklarını açıkladı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam etiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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