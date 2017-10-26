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‘Büyükada davası’ tutuklularının tümüne tahliye

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‘Büyükada davası’ tutuklularının tümüne tahliye
‘Büyükada davası’nda tutuklu yargılanan sekiz kişinin tahliyesine karar verildi.

5 Temmuz’da Büyükada’da toplantı halindeyken gözaltına alındıktan sonra sekizi tutuklanan 10 insan hakları savunucusunun ilk duruşması görüldü.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gece yarısına dek süren duruşmada savunmaların ve avukatların mütalaasının ardından savcı, sekiz kişiden yedisinin tahliyesini talep ederken İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden (İHGD) Veli Acu’nun tutukluluğunun devamını istedi.

Kimler yargılanıyor?

‘Büyükada tutukluları’ arasında Alman vatandaşı Hivos üyesi Peter Staudtner ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden İsveç vatandaşı Ali Gharavi de bulunuyordu.

Diğer tutuklu isimler ise şöyleydi: Helsinki Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun ve Veli Acu.

Eşit Haklar İzleme Derneği’den Nejat Taştan ve Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli ise tutuksuz yargılanan isimler.

Dalkıran, Acu, Taştan ve Özbekli’ye ‘yurt dışına çıkış yasağı’ getirildi.

Dava konusu toplantının yapıldığı Büyükada’daki otelin müdürünün tanık olarak çağrılmasına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 22 Kasım’a erteledi.

Üç örgütten yargılama

Tutuklanan sekiz ismin yanısıra salıverilen iki ismin ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

10 Haziran’da tutuklanan İnsan Hakları Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Şüpheliler iddianamede hem PKK, hem DHKP-C hem FETÖ’yle ilişkilendiriliyor.

Kılıç’ın duruşması bugün görülecek.

10 insan hakları savunucusu 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, 15 günlük sürenin ardından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra ikisi daha tutuklanmış, böylece tutuklu sayısı sekize yükselmişti.

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