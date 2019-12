Büyükanne etkisi ‘katil balinalar’ için de geçerliymiş!

Araştırmaya göre ‘orka’ olarak da bilinen katil balinalar, torunlarının yaşama tutunması için mücadele veriyor; onları besliyor.

Araştırma ekibi, ABD ve Kanada sularında yaşayan iki katil balina grubunu 40 yıl süreyle inceledi. Verileri incelenen 378 orka arasında, büyükannesi hayatta olmayanlarda ölme riskinin büyükannesi hayatta olanlara oranla 4.5 kat yüksek olduğu gözlemlendi.

Dişi orkalar 30’lu, 40’lı yaşlarından sonra üremiyor ancak bu süreçten sonra onlarca yıl yaşıyor. Bu, insanoğlunun dışında sadece dört memeli türünde -biri balinalar- oluyor.

İnsanoğlunda menopoz sonrası süreç ‘aileyi büyütme’ güdüsüne neden oluyor; buna ‘büyükanne etkisi’ deniyor. Yeni araştırmaya göre bu etki balinalar için de geçerli.

Araştırma ekibinin başındaki isimlerden Daniel Franks, “Menopoza giren türler içinde büyükanne etkisi ilk kez insan dışında bir türde görüldü. Fillerde de bu güdü var ancak onlar, ömürlerinin sonuna kadar üreyebiliyor” dedi. Franks, araştırma sonuçlarının menopozun evrimsel rolüne yeni bir bakış açısı getirdiğine dikkat çekti.

Araştırma sonuçları ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlandı.