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Büyükbaş Düşük Zararları Ödendi

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Büyükbaş Düşük Zararları Ödendi
Büyükbaş Düşük Zararları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince nisan ve mayıs aylarında büyükbaş hayvan düşük zararı olan, her iki ay için toplam, 138 üreticiye 253 vaka için 136 bin 620 TL tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.

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