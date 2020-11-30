Büyükbaş düşük zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 104 üreticiye 159 vaka için toplam 85,860.00 TL. tazminat ödenmiştir.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.
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