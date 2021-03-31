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Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

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Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 233 üreticiye 393 vaka için toplam 282.960,00 TL tazminat ödemiştir.  
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 233 üreticiye 393 vaka için toplam 282.960,00 TL tazminat ödemiştir.  

 

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir. 

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