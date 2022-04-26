Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Mart ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 120 üreticiye 197 vaka için toplam 212,760 TL tazminat ödenmiştir.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.
İPEK KIZILDUMAN
GENEL TARIM SİGORTASI FONU
MÜDÜRÜ
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