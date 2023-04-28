Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat aylarında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 286 üreticiye 478 vaka için toplam 1.218.900 TL tazminat ödenmiştir.
Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.