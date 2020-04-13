Büyükbaş Hayvan Düşük Zararları İçin Öngörülen Tazminatlar Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Şubat ayındaki büyükbaş hayvan düşük zararı olan 109 üreticiye, toplam 89.100.00 TL. tazminat ödedi.
Fondan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri belirtildi.
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