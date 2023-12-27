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Büyükbaş hayvan düşük zararları ödendi

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Kasım ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararları ödendi.
Büyükbaş hayvan düşük zararları ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede 127 üreticiye 651 bin TL tazminat ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ödenen tazminatlar, banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırılırken, hesap numarası vermeyen üreticiler tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.

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