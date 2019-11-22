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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan tazminatları ödendi

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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan tazminatları ödendi
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş ve küçükbaş üreticilerine 256 bin 800 TL tazminat ödendiğini bildirdi.

Genel Tarım Sigortası Fonundan yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlar ile ekim ayı büyükbaş hayvan düşük zarar tazminat bordroları hazırlandı.

Açıklamada, “Büyükbaş düşük zararı olan 92 üreticiye 142 vaka için 68,160.-TL, Brucella hastalığı zararı olan 17 üreticiye 60 büyükbaş ve 496 küçükbaş için 256,800.-TL. tazminat ödenmiştir” denildi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonundan alabilecekleri belirtildi.

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