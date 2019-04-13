Büyükçekmece eleştirisi: Boş arazide 5 seçmen var, o arsanın sahibi AKP İlçe Başkanlığı yapmış Celal Babayiğit

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, Büyükçekmece'deki tartışmalara ilişkin olarak "Boş arazide 5 seçmen var. Bakın o boş arsada kimler var. Celal Babayiğit. 2014 yılında AKP İlçe Başkanı. 2014 seçimlerinde Büyükçekmece'de aday olup seçimi kaybetmiştir.

Halk TV'de konuşan Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

" Burada iddia ettiğiniz gibi bir taşıma seçmen hareti yok. Cüzi miktarda böyle bir şey varsa da bunu en çok siz becerirsiniz. Nasıl yapıldığını bildiğiniz için 'şöyle yapılmıştır' deyip itiraz ediyorsunuz.

-İktidar bloğuna sesleniyorum. Bu hazımsızlıklarıyla insanları meşgul edenlere, ülkeyi dünyaya rezil edenlere sesleniyorum. Kütüklerle uğraşmayın altında kalırsınız.

-2014 Iğdır kararı var. Mahkeme karar vermiş olabilir. Hapis cezası vermiş olabilir ama karar kesinleşmişse bir şey yapamazsın.

-Hırsızlık malının nerede olduğunu en iyi hırsız bilir

-Büyükçekmece'den tavşan çıkmaz. Buna karar vermişler ya günlerdir uydurdukları bahaneyle komu oyunu meşgul ediyorlar. Verdiği oyu çaldırmamak için çaba harcamış vatandaşları meşgul ediyorlar.

-Uysal soy isimli 22 kişi nakil olmuş 29 Ocak'da. Kendisinin başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, bebaber vakıfta çalıştıkları isim bunların tamamı eşleriyle birlikte bir evde yaşıyor. Bunlar yüz yıl öncesinin evinde mi yaşıyor.

-Senin nüfus müdürün Erdoğan'ın akrabası. Nüfus müdürünün evine İGDAŞ genel müdürünü, eşini akrabalarını evine kaydettirmiş. Olayın rezilliği diz boyu.

-Size bir adres vereyim. Cumhuriyet mh. Erkal sk. Daire:1. İmara kapalı. Burada 5 tane seçmen var. Celal Babayiğit. 2014 AKP İlçe başkanı. Bu kardeşimizin ailesi olmayan bu evde yaşıyor görünüyor. Şapkadan tavşan çıakranlara sesleniyorum. O şapkadan ateş çıkar.

-İstanbul seçimlerinde hükümetin, adalet bakanının ve iç işleri bakanının eli torbaya girmiştir. Mülkiye müfettişi gönderdiler Büyükçekmece'ye sayım devam ederken millete göz dağı vermek için torbalardaki tutanakların peşine düştüler. Savcılık soruşturma yürütüyorsa delili mülkiye müfettişi mi toplar? Bu nasıl bir düzen?

-Sansık başkanlarını, hakimlerini en son oy kullanan vatandaşı tehdit ettiler. Yapmaya çalıştıkları şey. Sahte delil üretmek. Polise de suç işletiyorsunuz.

-Vatandaş geldi bize 'ben oy verdiysem suç mu işledim?' diye. Cuma günü saat 15:00'e kadar bir talimat verdiler. 24 mahallede nakil yapılmış sahte tutanak yapacaksınız.

-TC. devleti bir kabile değildir. Yazıktır. Bu sahte delillerin hiçbir hükmü yoktur.

-Şimdi Maltepe'de sayımları geciktirmeye çalışıyorlar. En son dün akşam hakim YSK talimatı doğrultusunda masalar koyuyor. Sayım işlemi hızlı olsun diye. AKP VE MHP'liler yanlarına aldıkları insanlarla orayı basıyorlar. Bu nedenle sayım yapamadık."