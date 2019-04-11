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"Büyükçekmece'de seçmen kaydırma işini Mevlüt Uysal yaptı"

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"Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu"
"Büyükçekmece'de seçmen kaydırma işini Mevlüt Uysal yaptı"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP kanadından Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un gündeme getirdiği, 'Büyükçekmece'deki organize usulsüzlükle' ilgili olarak bir iddiada bulundu. "Seçmen kaydırma işini AKP'li Mevlüt Uysal yaptı" diyen Karabat, "Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptali için algı yaratılıyor" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Büyükçekmece'deki seçmen taşıma iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi. Karabat, "Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu. Mesela Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP'ye yakın isimler var" dedi.

​Karabat, "Seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece seçmen listelerine Nurettin ErtemelHüseyin Sevim ve Kaan Şahin gibi isimler eklendi. Bu isimler geçmişte Mevlüt Uysal'ın da yönetimin de yer aldığı Sıcak Yuva Vakfı'nın hala yönetiminde bulunan isimler. Bu isimler Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı iken biri belediye başkan yardımcısı, diğeri Başakşehir Spor Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri de Fatih'te Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. İsimlere internetten araştırıldığında rahatlıkla bu bilgi teyit edilebilir" mesajını paylaştı.

"Aynı adrese taşınmışlar"

Özgür Karabat ayrıca, "Mevlüt Uysal'a bu kadar yakın olan isimler, ne hikmetse 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece'de aynı adrese taşınmışlar. Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor! Birisi Bakırköy'den, biri Başakşehir'den diğeri de Fatih'ten gelmiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

​CHP milletvekili, "Bizlerin seçmen hareketlerini takip etmeyeceğimizi düşünmüş olacaklar ki aynı adrese böylesi isimleri yığmakta sakınca görmemişler. "Kişi, kendinden bilir işi" diye bir söz var CHP'yi seçmen taşımakla itham edenlerin neden bu kadar gürültü çıkardıkları daha iyi anlaşılıyor" diye konuştu.

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