Büyükelçi Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Konuşma Yaptı

“KKTC’nin, Egemen Eşitlik Ve Eşit Uluslararası Statü Temelinde İki Devletli Çözüm Önerisini Destekliyoruz”

“Kapalı Maraş Kıbrıs Adasının Huzurlu Ve Müreffeh Geleceğinin Sembolü Olacak”

“Türk Milleti Kurtuluş Mücadelesinde Ve Akabinde Cumhuriyetin İlanından Sonraki Yıllardaki Dünyadaki Diğer Uluslara İlham Veren Kahramanlık, Özveri Ve Başarı Örneği Sergiledi”

“Bu Tarihi Ve Önemli Gün Hepimize Kutlu Olsun”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs’ta çözüm konusunda yarım asırdan bu yana önü açık, sonu gelmeyen müzakerelerde tartışılan ömrünü tamamlamış çözüm modelleriyle daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydetti.

Başçeri, bu nedenle, KKTC’nin, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm önerisini desteklediklerini belirtti.

Maraş konusuna da değinen Başçeri, “KKTC’nin bir yıl önce attığı ve ezberleri bozan, Kapalı Maraş konusundaki adımın önemini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, artık Kıbrıs adasının huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de KKTC ile birlikte hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve her türlü haksızlığın ve oldubittinin önüne dikilmekte kararlı olduğunu vurgulayan Başçeri, “Arzumuz bölgenin huzur, barış, istikrar, iş birliği ve refahla anılmasıdır” dedi.

Rum tarafının sonbahar aylarında sondaj çalışmalarını yeniden başlatacağını duyurduğunu anımsatan Başçeri, “Rum tarafının bu yönde adım atması halinde, kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğini, kimin gerginliği artırdığını uluslararası toplum bir kere daha görecektir. Türkiye ve KKTC’yi tek taraflı kararlarla yolundan çevirebileceklerini sananlara gerçekleri göstermek görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) konuşma yaptı. Kutlama ve etkinlikler Büyükelçi'nin konuşmasıyla başladı.

Başçeri, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki işgalci güçlere karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinde ve akabinde Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllardaki kalkınma hamlesinde, dünyadaki diğer uluslara ilham veren kahramanlık, özveri ve başarı örneği sergilediğini vurguladı.

“DÜNYADAKİ DİĞER ULUSLARA İLHAM VEREN KAHRAMANLIK, ÖZVERİ VE BAŞARI ÖRNEĞİ SERGİLENDİ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümünü büyük sevinç ve kıvançla kutladıklarını belirterek, “Bu tarihi ve önemli gün hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başçeri, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki işgalci güçlere karşı giriştiği kurtuluş mücadelesinde ve akabinde Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllardaki kalkınma hamlesinde, dünyadaki diğer uluslara ilham veren kahramanlık, özveri ve başarı örneği sergilediğini vurguladı.

Bu vesileyle İstiklal Harbi'ni veren ve zaferin ardından Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Meclisin ve ordunun tüm kahramanlarını şükranla yâd eden Başçeri, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne, ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi minnetle hatırladıklarını belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimiz de, 1571’den bu yana Türk milletinin şanlı bayrağını bu adada dalgalandırarak, 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlanmışlar ve bu mutlu günü kendi bayramları olarak benimsemişlerdir” diyen Başçeri, “Bugün bu coşkuyu onlarla birlikte yaşamaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜNYA SAHNESİNDE YER ALIYOR”

Başçeri, uzun, çetin ve zorluklarla dolu Milli Mücadele’nin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinde, geçmişinden gelen güçlü insani ve adil devlet anlayışıyla bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde dünya sahnesinde yer aldığını vurguladı.

Bu onurlu ve güçlü duruşun, Türkiye’nin geniş bir coğrafyada izlediği politikalara da yansıdığını söyleyen Başçeri, siyasi ve insani krizlerin, çatışmaların eksik olmadığı zor bir coğrafyada bulunan Türkiye’nin, bu sorunların çözümünde etkin bir rol oynadığını ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Başçeri, insana ve değerlerine saygı, adalet, vefa ilkelerini benimseyen Türkiye’nin, dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlikten yoksun ve zorluklar içinde yaşayan insanlara yardım elini uzatan, mazlumların sesine kulak veren ender ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Başçeri, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, demokrasi ve kalkınma mücadelesini birçok engeli aşarak sürdürmeye devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaşılan sıkıntıların hiçbirinin, milleti, istiklal ve istikbal davasından döndürmeye yeterli gelmediğini vurgulayan Başçeri, “Tam tersine, Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” dedi.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden şekillendiği şu kritik süreçte tarihî bir mücadelenin içinde olduklarını söyleyen Başçeri, milletin birliği ve beraberliği ile devletin büyüklüğünden aldıkları güçle, bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını ifade etti.

“ARZUMUZ BÖLGENİN HUZUR, BARIŞ, İSTİKRAR, İŞ BİRLİĞİ VE REFAHLA ANILMASIDIR”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta, her türlü haksızlığın ve oldubittinin önüne dikilmekte kararlı olduğunu vurgulayan Başçeri, “Arzumuz bölgenin huzur, barış, istikrar, iş birliği ve refahla anılmasıdır” dedi.

Bu doğrultuda yapıcı öneriler sunduklarını, fırsatları birlikte değerlendirme tekliflerinde bulunduklarını belirten Başçeri, ilgili tüm tarafların yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerilerinin bu yöndeki iradenin tezahürlerinden biri olduğunu kaydetti.

“Hidrokarbon kaynaklarının adilane paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerisi gibi bu teklife de ve tüm iş birliği çağrılarına kulak tıkayan Rum tarafıdır” diyen Başçeri, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sondaj çalışmalarını yeniden başlatacağını duyuran Rum tarafının bu yönde adım atması halinde, kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğini, kimin gerginliği artırdığını uluslararası toplum bir kere daha görecektir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tek taraflı kararlarla yolundan çevirebileceklerini sananlara gerçekleri göstermek görevimizdir.

Kıbrıs’ta çözüm konusunda yarım asırdan buyana önü açık, sonu gelmeyen müzakerelerde tartışılmakta olan ömrünü tamamlamış çözüm modelleri ile daha fazla zaman kaybedilmemesi gerekmektedir”

Başçeri, bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm önerisini desteklediklerini belirtti.

Başçeri, “KKTC’nin bir yıl önce attığı ve ezberleri bozan, Kapalı Maraş konusundaki adımın önemini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, artık Kıbrıs adasının huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

“KKTC EKONOMİSİNİN KENDİ KENDİSİNE YETEN İSTİKRARLI BİR YAPIYA KAVUŞMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR”

Ülke ekonomilerinin kendi kendilerine yeten ve üreten niteliklere haiz olmalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başçeri, dünyada yaşanan salgının da bu gerçeği bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bu nedenle, KKTC ekonomisinin de kendi kendisine yeten istikrarlı bir yapıya kavuşması son derece önemli olduğunu kaydeden Başçeri, “Kıbrıs Türk halkı, huzur, refah ve istikrar içinde oluncaya kadar Türkiye olarak bütün gayretimizle sizlerle bu yönde çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti ve Büyükelçiliğimiz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hep yanındaydı, bundan sonra da yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gizli, açık tüm baskı, kısıtlama ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk halkının özgüvenini sürekli artırarak, daha müreffeh yarınlara ulaşacağına inanç belirten Başçeri, “Ağır ve zor koşullarda var oluş mücadelesi vermiş olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimin bütün zorlukların geçici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise kalıcı olduğunu unutmayacağına eminim” diye konuştu.

“CUMHURİYETİMİZİN 98. YAŞI KUTLU OLSUN”

Başçeri, “Küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle geçtiğimiz sene Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlamak üzere Büyükelçiliğimizde sizlerle buluşamamıştık. Bunun eksikliğini hep hissettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde salgının kontrol altına alınmasında belirli bir aşama kaydedildiğini dikkate alarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde kısıtlı katılımla mütevazi bir kutlama gerçekleştireceğiz” dedi.

Bunu yaparken sağlık tedbirlerine uyulmasının birinci öncelikleri olacağını söyleyen Başçeri, “Hepinizle yeniden bir araya geleceğimiz ve kucaklaşacağımız nice bayramlarımız olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anan Başçeri, çok yakında bir asırlık ömre ulaşacak olan Cumhuriyetin 98. yaşının kutlu olmasını diledi.