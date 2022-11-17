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Büyükelçi Başçeri’ye Din İşleri Başkanlığı’ndan Veda Programı

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Büyükelçi Başçeri’ye Din İşleri Başkanlığı’ndan Veda Programı
Büyükelçi Başçeri’ye Din İşleri Başkanlığı’ndan Veda Programı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Din İşleri Başkanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nin birlikte düzenlediği “Vefa” programına katıldı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan tören, Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal’ın selamlama konuşmasıyla devam etti.

Konuşmasında görev süresi dolan Başçeri’ye şükranlarını sunan Boşal, bunun bir veda değil, gösterilmesi gereken bir vefa programı olduğunu söyledi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, göreve geldiği günden bugüne Başçeri’nin kendisine desteğini hiç esirgemediğini, bu desteği Din İşleri Başkanlığı’ndan iki personelin Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliğine getirmekte gösterdiği gayretle taçlandırdığını belirtti.

Kıbrıs’ta görev yapmanın oldukça zor olduğunu belirten Başkan Ünsal, Büyükelçi’nin diplomasideki hakimiyetinin dinî literatürü kullanmakta da açığa çıktığını, Ali Murat Başçeri’nin bilindik diplomat profilinden çok daha olumlu bir görüntü sergilediğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri de “Vefa” programında konuklara hitap etti. Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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