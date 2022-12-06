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Büyükelçi Feyzioğlu, Ataoğlu’nu ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.
Büyükelçi Feyzioğlu, Ataoğlu’nu ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, KKTC’yi yakinen tanıyan Feyzioğlu’nun Büyükelçi görevine atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da KKTC ile her zaman gönül bağının olduğunu ifade ederek, KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca Kuzey Kıbrıs’ın yararına olacak her türlü projeye destek olacağını da belirten Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkı ile her zaman iç içe olacaklarını, dostluk ve samimiyet ilişkisi çerçevesinde yeni projelere imza atacaklarını söyledi.


Görüşmede ülke turizmi hakkında bilgi alan Feyzioğlu, yeni dönemde de turizm ve kültür alanlarında iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

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