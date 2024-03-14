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Büyükelçi Feyzioğlu: Sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Tıp Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, KKTC'de sağlık sisteminin kurulması için Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirtti
Büyükelçi Feyzioğlu: Sağlıkta arzu edilen sistemin kurulması için ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Bayramı töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bütçe görüşmelerinde en heyecanla dinlediği kısmın Sağlık Bakanlığı bütçesi kısmı olduğunu söyledi.

-“ Bir toplum liderinin hekimler arasından çıkması şaşırtıcı değil”

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra bir doktor olan Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da anan Feyzioğlu, “Bir toplum liderinin hekimler arasından çıkması şaşırtıcı değil… Diğer liderin hukukçular içinden çıkması da şaşırtıcı değil.” dedi. Feyzioğlu ayrıca, Dr. Ayten Berkalp’ı da andı.

Her ülkede sorunlar olduğunu söyleyen Feyzioğlu, önemli olanın sorunlara yaklaşımın olduğunu kaydetti ve içinde çözüm barındıran cümlelerin daha anlamlı olduğunu vurguladı.

KKTC’de sorunlar olduğunu belirterek, kat edilen yolları görmezden gelmenin ise doğru olmadığını ifade eden Feyzioğlu, açıklamalarının ülkenin içişlerine müdahale olarak algılanmasını istemediğini belirterek, dediklerini İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde söylediğini vurguladı.

KKTC’de yükseköğrenim ve sağlık sistemine ilişkin sorunların adli soruşturmalarla ülke gündemine geldiğini anımsatan Feyzioğlu, “Her musibette bir hayır vardır” diyerek, bahse konu sektörlerde KKTC yetkililerince yardım talebi olması durumunda bu talebi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Yükseköğrenimde takip sisteminin kurulmasına, diplomaların barkodlanmasına, sağlıkta ise dijitalleşme, ilaç takip sistemi gibi konuların yerine getirilmesine ihtiyaç olduğunu anlatan Büyükelçi Feyzioğlu, “Bir an önce sistemi arzu edilen şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum, bunun için biz hazırız.” dedi.

Feyzioğlu, 2024 yılı mali protokolünün zamanının yaklaştığını da belirterek, KKTC Hükümetinin sivil toplum örgütleri ile istişare halinde çalışması durumunda herkesin arzu ettiği bir anlaşmanın yürürlüğe girebileceğini kaydetti.

Feyzioğlu, “14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.

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