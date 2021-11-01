Büyükelçi gerginliğini aşan TL toparlanıyor

Dolar/TL , Türkiye’de piyasaların ilk açıldığı saatlerde 9,62’ye kadar yükseldikten sonra Londra’da piyasaların açılmasıyla 9,47’ye kadar geriledi. Dolar kuru, büyükelçi gerginliğiyle beraber Asya piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1'den fazla artış göstererek 9,85 seviyesine kadar tırmandıktan sonra tansiyonun düşmesiyle geriledi.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) de gerileyerek 453 baz puan seviyesine inerken 10 yıllık tahvil faizi de yeniden yüzde 20’nin altına geriledi.

Türk lirası, Bloomberg Dolar Spot Endeksi’ndeki yükselişe rağmen değer kazanırken salı günü gelişen ülke para birimlerinin kalanından da pozitif ayrıştı.

Türkiye’de piyasalar açıldığında dolar/TL’nin Londra piyasaları açılana kadar yükselmesi ve sonrasında düşmesi ise son iki günde kurda yerlilerin dolar talebinin kuvvetli olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.