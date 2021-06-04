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Büyükelçi Köprülü TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’la görüştü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’la  görüştü.
Büyükelçi Köprülü TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’la görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’la  görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler değerlendirildi. Büyükelçi Köprülü, komisyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının temsil edilmediği uluslararası platformlarda sesi olduğu ve başarılı çalışmalarından dolayı müteşekkir olduklarını belirterek Başkan Kılıç’a teşekkürlerini iletti. 

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