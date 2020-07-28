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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu açıklama yaptı

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu açıklama yaptı
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu açıklama yaptı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, "Yedikonuk köyünde kanser hastası olan ve Türkiye’deki tedavisinin ardından ülkeye dönen M.K.’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını" açıkladı. Sennaroğlu hastanın "temaslılarının arandığını" ifade etti.

Video çekip durumu anlatan Sennaroğlu, bu kişinin dün akşam adaya geldiğini, 7 gündür ülkede bulunmadığını anlatarak, bazı temaslılarının hemen karantinaya alındığını, olası ‘gizli kalmış’ temaslısı bulunmasına karşın ise dikkatli olunması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

Sennaroğlu, “Bu kişinin 7 gün önce ülkeye geldiği söyleniyor ama doğru değil. Kanser tedavisi için Türkiye’deydi, dün geldi, sabah yapılan test sonucu pozitif olduğu için hastaneye kaldırıldı. Ona yakın olan aile bireyleri, onu evine taşıyan kişiler, kendisiyle temas kuran yakın aileler de karantinaya alındı. Biz de belediye olarak komşusu ve onunla temaslı olan ve gizli tutulan temaslıları varsa acilen bize bildirmesi için çağrıda bulunuyoruz.

Şu an bize bu kişinin kesin pozitif vaka olduğu yönünde Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Oğlu da belediyede çalışıyordu fakat babasıyla birlikte olduğu için iş başı yaptırmadık, test sonucu çıksın ona göre dedik. Onu idari izinli saydık.” dedi.

 

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