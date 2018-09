Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu’na sert yanıt!

Basın-Sen yaptığı açıklamada Sennaroğlu'na yanıt verdi. Açıklamanın tam metni şöyle:

"

Düşünce özgürlüğüne saygısı olmayan, bu bağlamda toplumun vergileri ile ödenen bir başkan olarak başında bulunduğu belediye çalışanlarını Lefkoşa’ya getirerek düşünce özgürlüğüne saldırtan, basın emekçilerinim linç edilme girişimine çanak tutan, bu toplumun liderine hakaret edilmesine sebep olan, düşünce özgürlüğüne sahip çıkan ve muhtemel linç girişimini olay yerine gidip engelleyen bu toplumun liderine hiç utanmadan kara çelenk bıraktıran, bu olaydan dolayı yargılanan faşistlere mahkeme koridorlarında bekleyerek destek veren, kısacası bu toplumun kültürüne ve özgürlükçü anlayışına kara leke süren bir belediye başkanının reklamını yapmayı reddediyoruz.

Düşünce özgürlüğü biz Basın Emekçileri Sendikası’nın onurudur ve onurumuzla oynamaya kalkıp demokrasi yoksunu bir anlayışla faşistlerle kol kola girenlerle bizim işimiz olmaz. Hiçbir ortak noktamız bulunmaz. Tüm bu yaptıklarından utanacağına dönüp bizden hala kendisine yardım etmemizi talep eden Ahmet Sennaroğlu’na tüm kapılarımız kapalıdır.

“Kıbrıs kültürünü yaşatmak” adına bizden talep ettiği yardım için ise söylenecek çok şey vardır. Tabi Sennaroğlu’nun da öğreneceği çok şey bulunmaktadır. Öncelikle Kıbrıslı’nın kültüründe linç yoktur. Her görüşe saygı duyan, insanları ötekileştirmeyen, ağzından salyalar akmayan ve demokrasi ile yargıya inanan bir kültüre sahiptir. Yaşantısında ve duruşunda bunu gösteremeyip aksine faşist davranışlar içerisine giren bir başkanın bu konuda da samimiyetsiz olduğu ortadadır. O nedenle kamuoyu tarafından şu net bir şekilde bilinmelidir ki, Basın-Sen her daim Kıbrıs kültürüne, düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye saygı duyan tüm onurlu kesimlere sonuna kadar yardımcı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Diğer anlayıştaki kesimlere ise cevabımız her daim olumsuz olacaktır."